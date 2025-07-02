تشجيع مستوردي العلامة الواحدة والناشطين في مجال الألبسة والأحذية على الاستثمار المحلي

ترأس المكلف بتسيير الأمانة العامة لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عبد السلام جحنيط، رفقة المدير العام للتصدير، سمير دراجي، ورئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، اليوم الأربعاء، جلسة عمل مع ممثلي “العلامة الواحدة”.

اللقاء جرى بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية والجمعيات المهنية.

وخلال اللقاء، تم تناول جهود الوزارة الرامية إلى تشجيع المتعاملين الاقتصاديين الحاملين لعلامات تجارية موحدة، والناشطين في مجال استيراد الألبسة والأحذية على توجيه استثماراتهم نحو الإنتاج المحلي. بما يساهم في خلق قيمة مضافة داخل الوطن، وتلبية احتياجات السوق الوطنية بمنتجات ذات جودة عالية، مع فتح آفاق مستقبلية نحو التصدير.

وتم أيضا، خلال اللقاء، الاستماع إلى انشغالات المهنيين واقتراحاتهم بخصوص الإطار التنظيمي والجمركي والمالي.