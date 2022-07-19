قناة النهار “تشحم الكبد”.. مرض يهدد صحة الجزائريين بسبب النظام الغذائي بقلم قناة النهار نشر في 19 جويلية 2022 - 09:09 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 43 0 “تشحم الكبد”.. مرض يهدد صحة الجزائريين بسبب النظام الغذائي رابط دائم : https://nhar.tv/POyqy اقرأ أيضا وزير التربية.. 3 طرق لاقتناء الكتاب المدرسي الوطني 12 جويلية حج 2022: شاهد البعثة الجزائرية من مشعر منى في يوم التروية قناة النهار 07 جويلية فـ.لسطين: بمناسبة الذكرى الـ 60 للإستقلال.. توزيع كفالات مالية على الأيتام بغـ.زة قناة النهار 04 جويلية بلجود : سنكافح التهـ.ـريب ولن نتسامح مع الذين يستنزفون الاقتصاد الوطني قناة النهار 11 جويلية مجتمع: جزائريون متمسكون بـ "المهيبة" رغم غلاء المعيشة قناة النهار 12 جويلية "مدرب المنتخب الوطني لرفع الأثقال :" الأرقام التي حققتها النساء لم تُحقق من قبل قناة النهار 02 جويلية القمة الرابعة ما بين الحكومات الجزائرية -الإيطالية المنعقدة بقصر المرادية قناة النهار 18 جويلية رئيس إتحادية السباحة: هدفنا في الألعاب المتوسطية قد تحقق رغم غياب الميداليات والمفاجئة ستأتي قناة النهار 02 جويلية رئيس الكاف يُعجب وينبهر بملعب الدويرة.."إنّه جميل" قناة النهار 17 جويلية "موفد النهار إلى وهران :" كوثر اوعلال ستضمن الميدالية البرونزية إن فازت في المنازلة الترتيبية قناة النهار 01 جويلية