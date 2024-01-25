تشحيم ومراجعة سيارات رونو بأسعار خرافية

كشف يانيس لوناس مسؤول علامة موتريو أن عملية تشحيم ومراجعة سيارات رونو ديزل ستكون ابتداءا من 5200 دينار و3800 دينار بالنسبة للسيارات المجهزة بمحركات البنزين.

وأفاد ذات المتحدث خلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الخميس أنه سيتم إعتماد هذه الأسعار إبتداءا من تاريخ 4 فيفري 2024.

وحسب ذات المسؤول تمر عملية موافقة قطع غيار السيارات قبل اعتمادها من طرف موتريو الجزائر عبر عدة مراحل وهذا لضمان الكفاءة والجودة.

وكشف يانيس لوناس أنه يتم حاليا تطوير باقة من قطع غيار السيارات 100% جزائرية موافقة لمعايير رونو داسيا.

وحسب تصريح المسؤول خلال الإطلاق الرسمي لشركة motrio algeria التابعة لمجموعة Renault. فإن الشركاء الجزائريين للعلامة هم كل من Fabcom dedax Total.

وخصصت الشركة ميزانية قدرها 2 مليار دينار -يضيف المتحدث- لتوفير قطع غيار أقل تكلفة وتطوير شبكة إصلاح السيارات. مشيرا إلى أن متوسط ​​عمر سيارات داسيا رينو في الجزائر هو 8 سنوات.