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تشديد الرقابة بخصوص تطبيق البروتوكولات الصحية المخصصة للمسافرين

بقلم ط.خير الدين
تشديد الرقابة بخصوص تطبيق البروتوكولات الصحية المخصصة للمسافرين
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موازاة مع الإرتفاع القياسي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الأيام الماضية في الجزائر، قررت الوزارة الأولى، اليوم الاحد، مضاعفة التدابير الوقائية.

وحسب بيان الوزارة الأولى، سيتم تكثيف الرقابة من قبل الـمصالح الـمختصة فيما يتعلق بالامتثال للبروتوكولات الصحية الخاصة بوسائل نقل الركاب.

ولاسيما الالتزام بارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي، من خلال تحديد عدد الـمسافرين مع  تطبيق العقوبات الجزائية  والإدارية الـمنصوص عليها في التنظيم،  بكل صرامتها.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=959109
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