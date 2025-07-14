تشديد الرقابة على أسعار المياه المعدنية.. كوب القهوة واللحوم والموز

شدد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، على ضرورة وضع حد لأي ارتفاع غير مبرر في أسعار مختلف المنتجات التي تشهد طلبًا متزايدًا خلال موسم الصيف.

وجاء ذلك، خلال ترأس الوزير، للاجتماع الدوري التقييمي مع المدراء الجهويين للقطاع، بحضور الإطارات المركزية للوزارة.

وخصص هذا الاجتماع لتقييم أداء القطاع خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية.

أين قدّم المدراء الجهويون عروضًا شاملة تناولت نتائج العمل الرقابي، وضعية التموين، والنشاط التجاري على المستوى الوطني.

وبعد الاستماع إلى العروض المقدمة، شدد الوزير على ضرورة وضع حد لأي ارتفاع غير مبرر في أسعار مختلف المنتجات التي تشهد طلبًا متزايدًا خلال موسم الصيف. خاصة ما تعلق بـأسعار المياه المعدنية ومياه المنبع.

وفي ذات السياق، ذكّر زيتوني بضرورة تشديد الرقابة على الأسعار الموصى بها لعدد من المواد التي تهم المستهلك بشكل مباشر. وعلى رأسها: كوب القهوة، اللحوم الحمراء المحلية والمستوردة، وفاكهتي التفاح و الموز.

مؤكدًا على أهمية المتابعة اليومية لمدى احترام هذه الأسعار عبر الأسواق والمقاهي ونقاط البيع. واتخاذ الإجراءات اللازمة لأي تجاوزات تمس باستقرار السوق أو تثقل كاهل المواطن.

تكثيف العمل الرقابي على أماكن التخييم

وبخصوص ظاهرة التسممات الغذائية، أكد الوزير على ضرورة تكثيف العمل الرقابي على أماكن التخييم التي تشهد توافد الأطفال من كل الولايات وكذا تجمعات المصطافين.

كما أكد الوزير، على التركيز على منابع التسممات الغذائية داخل النسيج التجاري. بهدف الحد من المخاطر الصحية التي قد تهدد المستهلكين.

مشددًا في هذا الإطار على ضرورة التحلي بالصرامة في تطبيق الإجراءات الردعية ضد المخالفين. والتدخل الفوري عند تسجيل أي تجاوزات تمس بالصحة العامة.

انطلاق المعارض الخاصة بالمستلزمات المدرسية قبل 15 يومًا من موعد الدخول المدرسي

وتحضيرًا للدخول الاجتماعي القادم، أكد الوزير على ضرورة ضمان نجاح المعارض الخاصة بالمستلزمات المدرسية بمناسبة الدخول المدرسي 2025/2026.

ويأتي ذلك، من خلال إشراك المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في إنتاج واستيراد هذه المواد. بهدف عرضها بأسعار مخفضة وتنافسية. بما يخفف الأعباء على العائلات، ويضمن وفرة المنتجات بجودة مقبولة وفي الوقت المناسب، مع إعطاء الأولوية لترويج المنتوج الوطني وتشجيعه.

كما شدد الوزير، على ضرورة انطلاق هذه المعارض قبل 15 يومًا من موعد الدخول المدرسي. لتمكين المواطنين من اقتناء المستلزمات في ظروف تنظيمية ملائمة.