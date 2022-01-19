تشديد الرقابة على المسافرين القادمين من الخارج

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتشديد الرقابة على القادمين على متن رحلات جوية من الخارج.

ويأتي هذا خلال ترأسه إجتماع استثنائي، لتقييم الوضع الوبائي في البلاد، أين أشار إلى إمكانية اللجوء إلى تخفيض عدد الرحلات الجوية من الخارج إذا اقتضت الضرورة.

وجاء القرار بعد تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة بكورونا على متن بعض الرحلات.

كما شدد الرئيس تبون على ضرورة توفير اختبارات الكشف بكل أنواعها وبكميات وافرة مع تسهيل اقتنائها لفائدة المواطنين في جميع مناطق البلاد وفي كل الظروف.

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يواصل أعوان الرقابة و الممارسات التجارية لمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية بجاية سلسلة خرجاتهم الميدانية.

والتي تستهدف مراقبة وتفتيش لبعض المصانع التي تنتج المواد الإستهلاكية على غرار زيت المائدة الموجه للإستهلاك.

حيث عاين أعوان الرقابة بمعية عناصر الأمن سير عملية الإنتاج المواد الدسمة بمصنع “كوجيبي” المعروف بعلامة “لابيل” كما وقف المراقبون على عمليات توزيع الزيت الغذائي في إطار محاربة كل ظاهرة المضاربة وخلق الندرة.

الى ذلك إستهدفت خرجات أعوان الرقابة تجار الجملة و مساحات التخزين ثم الى التجار بالتجزئة وصولا الى المستهلك.

ويأتي هذا بعد تسجيل تذبذب في توزيع بعض المواد الإستهلاكية الأساسية لاسيما زيت للمائدة.

و تبين أن سببها رفض بعض التجار جلب زيت المائدة المدعم من وحداث ومصانع الإنتجار بحجة قلة هامش الربح.

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