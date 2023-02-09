تشديد الرقابة على جامعي “البلاستيك” من النفايات

تعمل وزارة البيئة والطاقات المتجددة على تكثيف وتشديد عمليات المراقبة على جامعي وناقلي النفايات البلاستيكية الخطيرة للتأكد من وجهتها. واستيفائها للشروط الصحية والبيئية المعمول بها.

كما أوضحت وزيرة البيئة سامية موالفي، أن عملية استرجاع هذه النفايات الخطرة لا تتم إلا عن طريق مؤسسات معتمدة من طرف الوزارة. طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-19 المؤرخ في 20 يناير سنة 2009، المتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة.

وقالت وزيرة البيئة، أن وزارة البيئة والطاقات المتجددة أخضعت عملية جمع النفايات البلاستيكية للتنظيم. للتمكن من متابعة مسارها ومراقبة عمليات معالجتها سيما الخطرة منها. حيث “يمنع القانون منعا باتا إعادة استعمالها وبيعها بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع النفايات البلاستيكية العادية”. مع “اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، وفقا للقانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها”.