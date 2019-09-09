تشديد الرقابة على عمليات توزيع الأدوية للقضاء على مشكل الندرة

أعلنت خلية متابعة وفرة الأدوية عن برمجتها لاجتماعات أسبوعية وخرجات ميدانية للحد من ظاهرة ندرة بعض الأدوية في الصيدليات.

وقالت وزارة الصحة في بيان، أن الخلية اتخذت عدة إجراءات لوقف تذبذب تزوّد الصيدليات بمختلف الأدوية.

وجاء في البيان، أن أعضاء الخلية عقدوا اجتماعا لبحث وضعية سوق الأدوية من حيث ندرة البعض منها في الصيدليات.

وقررت الخلية عقد اجتماعات أسبوعية لغاية القضاء على مشكل ندرة الأدوية وتذبذب وفرتها في الصيدليات.

كما سطرت الخلية ورقة طريق لمتابعة دقيقة لتصنيع الأدوية واستيرادها وتوزيعها.

وقررت الخلية إعادة مخازين الأمان بمتابعة شهرية لحجم إنتاج الأدوية محليا، ومتابعة برنامج استيرادها وتوزيعها.

كما ستقوم خلية متابعة وفرة الأدوية بعمليات تفتيش و مراقبة لعمليات توزيع وبيع الأدوية في عملية تشترك فيها عدة قطاعات.