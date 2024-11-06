تشديد العقوبة لـ”منى ليمام” 

التمس النائب العام بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، تشديد العقوبة في حق المتهمة الموقوفة الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي “منى ليمام” المتابعة في ملف جزائي يتعلق بحيازة المؤثرات العقلية والمخدرات وعرضها على الغير .

حيث تأتي محاكمة المتهمة منى ليمام بعد سلسلة تأجيلات لقضيتها، منذ محاكمتها بمحكمة الدار البيضاء مطلع أوت الفارط، أين تم إدانتها بـ 18 شهراً حبساً نافذاً، وهو الحكم محلّ الاستئناف في قضية الحال.

وتم متابعة “منى ليمام ” بجنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 13 من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية، وهي التهمة التي نُسبت إليها خلال مجريات التحقيق الابتدائي.

وتقاسم التهم معها متهمين اثنين فارين، محل أمر بالقبض الجسدي، ويتعلق الأمر بالمدعو “ب.كمال” سائق سيارة غير شرعي ” كلونديستان بمدينة وهران ” والمدعو ” ق.م .ياسين” مروّج مخدرات بالعاصمة.

وبالرجوع إلى تفاصيل القضية، فإن تورط المتهمة “منى ليمام” ذات 23 ربيعا في قضية حيازة كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، ومخدرات من نوع ” القنب الهندي، جاء بعد اكتشاف أمرها بمطار هواري بومدين الدولي، أين نزلت به للتوجه نحو مسكن جدها الكائن بالبويرة، بعد عودتها من ولاية وهران على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية.

بحيث وبعد الاشتباه في أمرها، تم اخصاعها للتفتيش الجسدي، أين تم العثور على ما يقدر بـ 32 قرصا مهلوسا من نوع “ترامادول ” أخفتها المتهمة في جسدها بإحكام لتمويه رجال الشرطة، كما أخفت قطعة أخرى من المخدرات من نوع القنب الهندي، تم حجزها، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 89مليون سنتيم.

ولدى إحالة المتهمة على التحقيق، اعترفت بحيازة تلك الممنوعات منذ الوهلة الأولى، كما ورطت شابين آخرين معتادة التعامل معهما في بيع وشراء المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقالت المتهمة في جلسة المحاكمة، بمجلس قضاء الجزائر بأنها اشترت المؤثرات العقلية من عند المسمى ” ب.كمال” سائق سيارة غير شرعي ” كلونديستان بمدينة وهران ” و كما معتادة التعامل مع المدعو ” ق.م .ياسين” مروّج مخدرات بالعاصمة.

كما كشفت جلسة استجواب المتهمة منى يمام” أمام القاضي، وقائع وحيثيات جديدة، بخصوص الممنوعات التي عثرت متلبسة بها، حيث أقرّت المعنية بكل طلاقة بتعاطيها المؤثرات العقلية “المخدرات” ، بالإضافة إلى استهلاكها سجائر “القنب الهندي ” “الزطلة”، بسبب حالة الإدمان التي هي فيها.

مؤكدة المتهمة بأنها تستهلك مخدرات “القنب الهندي” لمساعدتها في النوم. أما المؤثرات العقلية من نوع ” ترامادول ” فهي تستعملها بغرض التداوي كمسكن للآلم الظهر التي تعاني منها، مقدمة وصفة طبية بواسطة دفاعه.

كما صرحت “منى ليمام،” في جلسة سابقة بالدار البيضاء بأن المؤثرات العقلية لم تكن موجهة للبيع وإنما بغرض الاستهلك الشخصي فقط.

وبخصوص المتهم الثاني ” ق.ياسين” الذي ضبط بشأنه محادثات ومكالمات بينهما، فاعترفت “منى ليمام” اعتيادها التعامل معه بغرض تموينها بالممنوعات، بحيث سبق وأن اقتنت من عنده ” المؤثرات العقلية ” 5 مرات متتالية”.