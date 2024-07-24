تشديد قواعد تأشيرة شنغن لهذه الدولة

اقترحت مفوضية الاتحاد الأوروبي تشديد إجراءات التأشيرة مع الصومال.

وقد تم طرح مثل هذا الاقتراح في محاولة لتعزيز التعاون في إعادة القبول مع البلاد.

وأشارت المفوضية في بيان رسمي إلى أنه سيتم قريبا تقديم مقترح إلى مجلس الاتحاد الأوروبي. بشأن الإجراءات مع الصومال، ومن ثم ستتمكن الدول الأعضاء من اتخاذ قرار بشأن الخطوات التي ستتبع.

وعلى الرغم من الخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. حتى الآن لتحسين التعاون في إعادة القبول ومراعاة العلاقات العامة للاتحاد الأوروبي مع الصومال. إلا أنه يعتبر أن تعاون الصومال مع الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة القبول ليس كافياً وأن هذا الإجراء ضروري.

في جوهر الأمر، الهدف من إجراءات التأشيرة الأكثر صرامة بالنسبة للصومال. هو دفع البلاد إلى التعاون بشكل أكثر فعالية في إعادة قبول مواطنيها الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي بشكل غير منتظم. ويبقون في الاتحاد الأوروبي دون الوثائق المناسبة.

على الرغم من أن هذا مجرد اقتراح، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تقرر السلطات الإجراء. الذي سيتم تطبيقه على مواطني الصومال المتقدمين للحصول على تأشيرات شنغن. فإن القواعد الجديدة ستكون مماثلة لتلك التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لبعض الدول الثالثة الأخرى في السنوات الأخيرة.

إذا قرر الاتحاد الأوروبي تطبيق إجراءات التأشيرة على الصومال، فلن يعد المواطنون الصوماليون. مؤهلين للحصول على تأشيرات دخول متعددة، مما يعني أنه سيتم إصدار تأشيرات دخول لهم فقط مرة واحدة.

سيخضع الصوماليون أيضًا لرسوم تأشيرة شنغن أعلى، وستتم معالجة طلبات الحصول على تأشيرة شنغن. الخاصة بهم في غضون 45 يومًا بدلاً من 15 يومًا المعتادة التي تنطبق على البلدان الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتم أيضًا تعليق بعض عناصر قانون الاتحاد الأوروبي. التي تنظم إصدار تأشيرات شنغن للصوماليين، بما في ذلك إمكانية التنازل عن شرط تقديم وثائق الأدلة.