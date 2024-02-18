تشديد قواعد هجرة العمال

تخطط السويد لتشديد الشروط على هجرة العمالة ذات المهارات المنخفضة مع تشجيع هجرة العمال ذوي المهارات العالية.

وقد تم تقديم مثل هذه المقترحات من خلال التقرير الخاص بالقواعد الجديدة لهجرة العمل.

على الرغم من النقص في العمال المهرة وذوي المهارات العالية. تحتاج السويد أيضًا إلى عمالة ذات مهارات منخفضة.

ومع ذلك، وفقًا لوزارة الهجرة. يمكن شغل العديد من هذه الوظائف ذات المهارات المنخفضة من قبل أفراد يعيشون بالفعل في السويد.

وأشارت السلطات أيضًا إلى وجود مشكلات واسعة النطاق تتعلق بإساءة استخدام الإطار التنظيمي، لا سيما في المهن منخفضة المهارات.

ومن بين أمور أخرى، يشير التقرير إلى أن الأجر يجب أن يكون عند المستوى المتوسط. من أجل التأهل للحصول على تصريح عمل في السويد. إلا أنه لا يستبعد إمكانية تقديم استثناءات لمهن محددة.

وفي الوقت نفسه، يقدم التحقيق أيضًا مقترحات لتشجيع هجرة العمالة المؤهلة تأهيلاً عاليًا. على سبيل المثال، من خلال إعفاء الخريجين الجدد من شرط الأجر للحصول على تصاريح العمل.

ويقترح التقرير أيضاً إلغاء ما يسمى بنظام تغيير المسار. وهذا يعني إلغاء إمكانية التقدم بطلب الحصول على تصريح إقامة للعمل. وتصريح العمل من داخل الدولة بعد صدور قرار الرفض النهائي بشأن طلب اللجوء.

علاوة على ذلك، يوصي التقرير بأن تكون السلطات قادرة على استبعاد بعض المهن من إمكانية الحصول على تصريح عمل.

وتعليقا على هذه المقترحات، قالت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستينيرغارد. إن السويد يجب أن تكون جاذبة للعمال ذوي المهارات العالية.

وهذه خطوة مهمة في العمل على تشديد شروط هجرة العمالة ذات المهارات المنخفضة. وفي الوقت نفسه، تسهيل وتحسين قواعد هجرة العمالة ذات المهارات العالية. يجب أن تكون السويد دولة جذابة للعمالة المؤهلة تأهيلاً عاليًا.

وتأتي هذه المقترحات في أعقاب حاجة البلاد للعمال المؤهلين في عدة قطاعات.