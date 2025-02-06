تشديد العقوبة لثلاثة محافظين عقاريين بعد متابعتهم في قضايا فساد

التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة لثلاثة محافظيين عقاريين ,كل من”ب.ع”,”ب.ج”,” “ش.إ” وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعتهم بإخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم فساد ملك للاخوة كونيناف وعلي حداد وذلك من خلال عدم انجازهم لبطاقات عقارية لعقارات محجوزة من طرف القضاء، حتى لا تتم مصادرتها .

هذا وقد جاء هذا الالتماسلإستئناف الاحكام القضائية الصادرة ضدهم عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد لمتابعتهم بتهم تتعلق ب باساءة استغلال الوظيفة، اخفاء عائدات اجرامية متأتية من جرائم فساد، وعدم الابلاغ عن جرائم فساد