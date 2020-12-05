تشريح الجثة سيكشف معالم وفاته الغامضة.. هذا موعد تشييع جنازة الطفل يانيس

كشفت عائلة الطفل يانيس، أن تشييع جنازته سيكون ربما غدا، بعد استكمال تشريح الجثة، المتواجدة بمستشفى ندير محمد، بتيزي وزو.

كما أرسلت قطع الملابس التي وجدت في المكان إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام بوشاوي بالجزائر العاصمة.

وشكر جد الطفل وعمه في تصريح لـ”النهار” كل من ساهم في البحث عن فلذة كبدهم.

وقال جده “يانيس ابن الجزائر بأكملها، نشكر من ساهم في البحث، خاصة المواطنين الذين قدموا من مختلف مناطق تيزي وزو”.

وقد عثر ظهيرة امس الجمعة، على جثة الطفل المختفي يانيس بين أشجار وأحراش غابة قرية ايغيل موحو.

ووجدت الجثة غير مكتملة ومتناثرة الأجزاء ما يرجح فرضية أن الذئاب والحيوانات المفترسة قد نهشتها.

وعثر عليها عن طريق كلب مدرب مختص في تقفي الاثر تابع للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بتيزي.