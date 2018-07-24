تشريح جثة الفنانة مي سكاف واختفاء ابنها يثير الغموض

أجرت السلطات الفرنسية تشريحا على جثة الفنانة السورية الراحلة مي سكاف حسب ما تناقلته مواقع إخبارية.

وحسب تقارير صحفية، فإنّه لم تتضح تماماً ملابسات وفاتها التي وصفت بالمفاجئة والغامضة، إلاّ أنّ السلطات الفرنسية لم تعلن بعد نتائج التحقيق في أسباب الوفاة.

وعلم أنه يجري تشريح جثة الفنانة الراحلة، لمعرفة سبب الوفاة.

وحسب نفس المصادر،فإنّه لمي ابن يبلغ من العمر 20 عاما. ويقيم معها في باريس.

إلاّ أنّ الأخبار عنه انقطعت منذ لحظة وفاة الفنانة، ولم يعرف المكان الذي يقيم فيه الآن.

خاصّة أن الكلام عن مكان دفن أمّه الفنانة، لم يحسم الموضوع فيما إذا كانت ستدفن في باريس أو سوريا.