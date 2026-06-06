تشريعات 2 جويلية.. تنظيم يوم تكويني لفائدة الصحفيين

ينظم التلفزيون الجزائري بالتعاون مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يوما تكوينيا لفائدة الصحفيين تحت عنوان: “الضوابط القانونية والأخلاقية في التعامل مع المواضيع ذات العلاقة بالاستحقاقات الانتخابية لتشريعات 2 جويلية 2026 كعينة”.

وفي هذا الإطار أكّد المدير العام للتلفزيون الجزائري محمد بغالي، أن المؤسسة سخرت كل الإمكانيات المادية. والبشرية من أجل إنجاح تغطية الانتخابات التشريعية التي تعد حدثا سياسيا هاما.

من جهته أكّد رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات بالنيابة كريم خلفان، على أهمية تغطية التلفزيون الجزائري لمثل هذه الاستحقاقات الانتخابية.

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