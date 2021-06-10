تشريعيات.. إنطلاق عملية التصويت بالدوحة والسفير الجزائري يؤدي واجبه الإنتخابي

إنطلقت صباح اليوم الخميس، عملية التصويت للإنتخابات التشريعية، على مُستوى مكتب السفارة في الدوحة بقطر.وفقاً للإجراءات الاحترازية والصحية اللازمة.

وستستمر عملية التصويت، اعتبارا من اليوم الخميس، وإلى غاية يوم السبت 12 جوان.ويتم تنظيم عملية التصويت، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا، وإلى غاية الساعة السابعة مساءً.هذا وأدى السفير الجزائري، د.مصطفى بوطورة، واجبه الانتخابي صبيحة اليوم الخميس، بمكتب التصويت بمقر السفارة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

وشرع اليوم الخميس، أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، بالإدلاء بأصواتهم الإنتخابية لإختيار أعضاء المجلس الوطني الشعبي، وتتم عملية التصويت وسط ظروف تنظيمية وصحية محكمة.