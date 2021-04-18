تشريعيات.. إنقضاء آجال إيداع ملفات الترشيحات منتصف ليلة الخميس

الوطني
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تشريعيات.. إنقضاء آجال إيداع ملفات الترشيحات منتصف ليلة الخميس
بقلم نادية بن طاهر

ستنقضي آجال عملية إيداع ملفات الترشيحات لتشريعيات 12 جوان القادم، عند منتصف ليلة الخميس القادم.

ويأتي ذلك، وفق ما تقتضيه المادة 203 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وحسب ما أوردته الإذاعة الجزائرية، يمكن لمن رفض ملف ترشحه تقديم الطعون من الجمعة الـ 23 أفريل إلى الإثنين الـ 14 ماي 2021.

وكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مؤخرا، أن 4653 قائمة، أبدت رغبتها في الترشح إلى الانتخابات التشريعية.

علما بأن السلطة كانت قد سلمت 7.655.809 استمارة اكتتاب فردي للتوقيعات لفائدة المترشحين.


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