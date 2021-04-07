تشريعيات.. العدد النهائي للهيئة الناخبة أكثر من 23 مليون مسجل

بلغ التعداد النهائي للهيئة الناخبة عبر 58 ولاية، 23.587.815 ناخب، فيما تم تسجيل بالنسبة لأعضاء الجالية الجزائرية بالخارج 902.365 ناخب.

وأفاد شرفي،أن العدد الإجمالي للمسجلين الجدد بعد دراسة الطعون، بـ212.797 ناخب، في الوقت التي بلغ فيه عدد المشطبين 111.961 شخصا.

وكشف المتحدث، أن لحد الساعة، أودعت قائمتان حرتان ملفي ترشحها، ويتعلق الأمر بقائمة “حزب الفخر” بالأغواط و”الحصن المتين” بتيبازة.

وذكر شرفي أنه سيكون في يد المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالأغواط وتيبازة 8 أيام، لدراسة الملفين والبت فيهما.

وفي حال كان الرفض مصيرهما، سيكون بإمكان المعنيين تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية ثم مجلس الدولة.

وأشار ذات المسؤول إلى أن عدد الأحزاب التي أبدت رغبتها في المشاركة في هذه الاستحقاقات بلغ 53 حزبا لغاية الآن.