تشريعيات.. انطلاق عملية فرز الأصوات بعد غلق المكاتب عبر كامل التراب الوطني

انطلقت عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية (المجلس الشعبي الوطني) بعد غلق المكاتب عبر كامل التراب الوطني.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أعلنت، في بيان سابق، تأخير توقيت غلق مكاتب التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عبر كافة الدوائر الانتخابية داخل الوطن إلى غاية الساعة الثامنة (20:00) مساء.

وجاء قرار تأخير غلق المكاتب بناء على طلب السيدات والسادة المنسقين الولائيين.

وينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن “فرز الأصوات يبدأ فور اختتام الاقتراع ويتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما”.

ويجري الفرز علنًا، ويتم بمكتب التصويت وجوبا، غير أنه يجري، بصفة استثنائية، بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة، في مركز التصويت الذي تلحق به، وفقا لما ينص عليه ذات القانون.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية داخل الوطن 11.24 بالمئة إلى غاية الساعة الثالثة (15:00) زوالًا، عبر 69 ولاية.

فيما بلغت نسبة المشاركة خارج الوطن 9.46 بالمئة، حسب آخر حصيلة أعلنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان.