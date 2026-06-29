تشريعيات: انطلاق مكتبي تصويت متنقلين نحو المناطق البعيدة والبدوية التابعة لبلدية بني ونيف ببشار

انطلق, اليوم الاثنين, مكتبان متنقلان للتصويت من أصل أربعة مكاتب مبرمجة ضمن الجهاز الانتخابي لولاية بشار. في اتجاه المناطق البعيدة والبدوية التابعة لبلدية بني ونيف الحدودية. لتمكين الناخبين من أداء واجبهم الانتخابي في إطار تشريعيات 2 جويلية.

وأطلقت إشارة انطلاق القافلتين الانتخابيتين صباح اليوم من مقر المندوبية البلدية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, تحت إشراف المندوب الولائي للسلطة, عبد الكريم بن منصور. حيث جرت مراسم الانطلاق بحضور السلطات المحلية لدائرة وبلدية ببني ونيف. وممثلي قوائم المترشحين المتنافسة, إلى جانب ممثلي مختلف المصالح الأمنية والقطاعات المعنية بتشريعيات 2 جويلية.

وسيمكن هاتان المكتبان المتنقلان 1.680 ناخبا وناخبة مسجلين من ممارسة حقهم في التصويت في ظروف ملائمة. قبل 72 ساعة من يوم الاقتراع. وذلك طبقا للتشريع المعمول به, حسبما أوضح بن منصور.

وأضاف المسؤول ذاته أن مكاتب التصويت المتنقلة ستغطي عدة مناطق نائية وبدوية بهذه البلدية الحدودية. من بينها وادي لخضر, راسفة الطيبة, فندي, بوسير, والقتراني.

ولضمان السير الحسن لعمليات التصويت في هذه المناطق, تم تسخير إمكانيات بشرية ولوجستية معتبرة. لاسيما جهاز طبي, مع توفير المرافقة الأمنية, وفقا للمصدر ذاته.

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