تشريعيات: سحب 619 ملفا للترشح لحد الآن

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، محمد شرفي، اليوم الأحد، عن سحب 619 ملفا للترشح فيما يخص تشريعيات 2021.

وأوضح شرفي، أن 456 ملفا تم تقديمه من قبل 46 حزب سياسي معتمد و297 ملفا في إطار القوائم الحرة.

وأضاف، المتحدث، أن الأرقام المسجلة مبشرة وتبيّن أن الوعي الديمقراطي وجد صداه لدى المواطنين.

وأشار رئيس السلطة، أن “أغلب القوائم يقودها، حسب الأصداء الأولية، أصحاب المستوى الدراسي العالي”.

وأكد شرفي، أن قانون الانتخابات الجديد جاء بآليات جديدة، ستثبت جدارتها بسد الطريق أمام المال الفاسد في ممارسة الشعب حقه.

وأبرز المتحدث عددا من الميكانيزمات، قائلا إن القائمة المفتوحة أزالت نهائيا الهيمنة التي كانت بأيدي الأحزاب السياسية.

مضيفا،”فضلا عن أن الاختيار لا يكون حسب الترتيب بالقائمة وإنما برغبة واختيار الناخب حتى لو كان المترشح المختار بآخر الترتيب.