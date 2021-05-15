تشريعيات.. شرفي يُشرف على قُرعة منح الأرقام التعريفية للأحزاب السياسية والقوائم المستقلة

بقلم نادية بن طاهر

بقلم نادية بن طاهر

يُشرف محمد شرفي، رئيس سلطة الانتخابات، على عملية القرعة لمنح الأرقام التعريفية للأحزاب السياسية والقوائم المستقلة المترشحة للإنتخابات التشريعية.

وسيتم إجراء عملية القرعة، اليوم السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، بالجزائر العاصمة.