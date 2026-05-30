تشريعيات.. كيفيات إيداع ملفات ترشح جديدة لاستخلاف الملفات المرفوضة

ذكرت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، بكيفيات إيداع ترشيح جديد بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 2 جويلية 2026.

وجاء في بيان للسلطة المستقلة، بخصوص قوائم المترشحين التي رفض فيها أحد المترشحين أو أكثر. أنه يتعين عليهم، وبمجرد تبليغهم قرار رفض المترشح، إيداع ملف المترشح جديد مستخلف لمباشرة دراسته والفصل فيه. مع مراعاة وضعية المترشح المرفوض في حالة تقديم طعن ضمن الأجال القانونية الممنوحة “3 أيام” من تاريخ تبليغ قرار الرفض.

وفي حالة فصل المحكمة الإدارية للاستئناف بقرار يقضي بقبول المترشح الذي رفض ترشحه. يتم إعادة إدراجه ضمن قائمة المترشحين. ويصبح الترشيح الجديد المستخلف بدون جدوى.

أما في حالة فصل المحكمة الإدارية للاستئناف بقرار يقضي بتأييد قرار رفض المترشح. يتم إستخلافه بالمترشح الجديد المستخلف الذي قبل ترشحه.

وتستمر عملية إيداع ترشيح أو ترشيحات جديدة الاستخلاف في أجل لا يتجاوز 25 يوم التي تسبق يوم الاقتراع، ويكون أخر أجل لإيداع ترشيح جديد يوم 06 جوان 2026.

