تشريعيات.. هذه أجندة المترشحين لليوم الـ17 من الحملة الإنتخابية

سطرت الأحزاب السياسية والقوائم الحرة برنامجها الإنتخابي لليوم الـ17 على التوالي من الحملة الإنتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل.ونشط الأمين العام لحزب الكرامة محمد الداوي، اليوم السبت تجمعا شعبيا بولاية عنابة.

فيما نشط رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، تجمعا شعبيا بولاية البليدة.وبدوه، الأمين العام لحزب جبهة النضال الوطني عبد الله حداد، نشط تجمعا شعبيا بولاية معسكر.كما نشط رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام، تجمعا شعبيا بولاية سطيف.

وفي ولاية غليزان، نشط رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، تجمعا شعبيا.كما نشط رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، تجمعا شعبيا بولاية ورقلة.هذا ونشط الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، تجمعا شعبيا بولاية سكيكدة.ونشط رئيس حزب جبهة العدالة و التنمية عبد الله جاب الله، تجمعا شعبيا بولاية ميلة.