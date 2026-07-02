تشريعيات.. وزيرة العلاقات مع البرلمان تدلي بصوتها

أدت، صبيحة اليوم الخميس 2 جويلية 2026، وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، واجبها الانتخابي بالمدرسة الابتدائية مناني ببلدية سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، بمناسبة الانتخابات التشريعية الخاصة بتجديد أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

ويأتي ذلك تجسيدًا لقيم المواطنة والالتزام الدستوري الذي يكرّس الممارسة الديمقراطية ويعزز الشرعية المؤسساتية.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية داخل الوطن 11.24 بالمئة إلى غاية الساعة الثالثة (15:00) زوالًا، عبر 69 ولاية، فيما بلغت نسبة المشاركة خارج الوطن 9.46 بالمئة، حسب آخر حصيلة أعلنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان.