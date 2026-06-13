تشريعيات 02 جويلية: المال المشبوه يُقصي 1762 مترشحاً

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم عن حصيلة الفصل في صحة ملفات التصريح الجماعي بالترشح بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني 2 جويلية 2026

وأوضحت السلطة أنه بالنسبة للدوائر الانتخابية داخل الوطن فإن عدد القوائم المقبولة هو 739 قائمة بمجموع 9422 مترشحا منها 613 قائمة تحت رعاية 32 حزب سياسي.

وقائمة واحدة تحت رعاية أكثر من حزب سياسي تحالف و 125 قائمة بعنوان قوائم حرة وعدد القوائم المرفوضة هو 49 قائمة بمجموع 746 مترشحا منها 36 قائمة تحت رعاية 21 حزب سياسي و 13 قائمة بعنوان قوائم حرة

أما بالنسبة للدائرة الانتخابية خارج الوطن فإن عدد القوائم المقبولة هو 54 قائمة بمجموع 432 مترشحا منها 47 قائمة تحت رعاية 16 حزب سياسي. وقائمة واحدة تحت رعاية أكثر من حزب سياسي تحالف و6 قوائم بعنوان قائمة حرة وعدد القوائم المرفوضة هو 12 قائمة بمجموع 96 مترشحا منها 12 قائمة تحت رعاية 9 أحزاب سياسية

وأكدت السلطة في البيان ذاته أنه بالنسبة لكافة الدوائر الانتخابية فإن عدد ملفات التصريح الجماعي بالترشح المعالجة هو 854 ملفا وعدد القوائم المرفوضة هو61 قائمة بمجموع 842 مترشحا. وعدد القوائم المقبولة هو 793 قائمة بمجموع 9854 مترشحا منهم 2032 مترشحة. بينما فئة نساء ما يمثل 21 بالمئة من مجموع المترشحين و5304 مترشحا أقل من 40 سنة ما يمثل 54 بالمئة من مجموع المترشحين و4673 مترشحا ذا مستوى جامعي ما يمثل 47 بالمئة من مجموع المترشحين.

وبخصوص الطعون في قرارات رفض الترشيحات فإن عدد الطعون المسجلة على مستوى المحاكم الإدارية هو 2370 طعنا حيث تم قبول 120 طعنا يتعلق بالمترشحين وبقوائم المترشحين ورفض 2250 طعنا .

وكشفت السلطة الأسباب المتعلقة برفض المترشحين مؤكدة انه معروف لدى العامة بالصلة بأصحاب المال والأعمال المشبوهة: 1762 مترشحا. ومحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره هو 1141 مترشحا. وعدم توفر شروط ترشح القائمة هو 571 مترشحا. أما بخصوص التجوال السياسي أكد السلطة أن 72 مترشحا أما غير المسجل في الدائرة الانتخابية المترشح فيها هو 62 مترشحا فيما التأثير على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية هو 60 مترشحا. والوضعية اتجاه الإدارة الضريبية هو 30 مترشحا وعدم تقديم الوثائق المطلوبة قانونا هو 18 مترشحا. وغير القابل للترشح بسبب شغل أحد الوظائف المنصوص عليها في المادة 199 هو 18 مترشحا وعدم بلوغ سن 25 سنة على الأقل يوم الاقتراع هو 14 مترشحا والوضعية اتجاه الخدمة الوطنية هو10 مترشحين.

وفي الأخير أعلنت السلطة عن الأسباب المتعلقة برفض القوائم وأوضحت أن عدم توفر العدد المطلوب قانونا في قائمة المترشحين هو 10 قوائم وعدم استيفاء شرط التزكية بتوقيعات الناخبين 16 قائمة. وعدم استيفاء شرط نصف الترشيحات للشباب هو14 قائمة وعدم إيداع ترشيحات جديدة هو 18 قائمة وعدم استيفاء شرط التمثيل النسوي قائمتين وعدم استيفاء شرط التمثيل الجامعي هو قائمة واحدة .