تشريعيات 12 جوان: برنامج اليوم الثاني من الحملة الإنتخابية

سطرت بعض الأحزاب برنامجها الإنتخابي لليوم الثاني على التوالي من خلال الحملة الإنتخابية لتشريعيات 12 جوان اليوم الجمعة.
التحالف الوطني الجمهوري: الأمين العام للحزب ينشط تجمعا شعبيا بقاعة المحاضرات أحمد حري بولاية البيض.
وحركة النهضة: تجمع شعبي بالمركز الثقافي الحي الجنوبي حاسي العش بولاية الجلفة وتجمع ثانٍ بولاية تبسة.
حركة الاصلاح الوطني: رئيس الحركة ينشط تجمعا شعبيا بقاعة محمد إسياخم بولاية غليزان، وآخر بقاعة ولد عبد الرحمان كاكي بولاية مستغانم.
التجمع الوطني الديمقراطي: تجمع شعبي بقاعة محمد بعزيز بولاية البليدة.
حركة البناء الوطني: تجمع شعبي بدار الثقافة مالك حداد بولاية قسنطينة وتجمع آخر بمدينة عين مليلة بولاية أم البواقي.
جبهة المستقبل: تجمع ينشطه رئيس الحزب بالمكتبة البلدية لشلغوم العيد “ميلة”، وتجمع آخر بدار الثقافة بولاية أم البواقي.
حزب جبهة التحرير الوطني: تجمع شعبي ينشطه الأمين العام للحزب بالقاعة المتعددة الرياضات بمدينة بوسعادة في المسيلة.
حزب الحرية والعدالة: رئيس الحزب بالنيابة ينشط تجمعا بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة بولاية باتنة.
حركة مجتمع السلم: رئيس الحركة ينشط تجمعا شعبيا بالقاعة المتعددة الرياضات بولاية الوادي.
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