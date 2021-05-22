تشريعيات 12 جوان.. هذا برنامج اليوم الثالث من الحملة الانتخابية

تنظم، اليوم السبت، التشكيلات السياسية، في إطار تشريعيات 12 جوان سلسلة تجمعات شعبية ولقاءات جوارية عبر مختلف ولايات الوطن.

برنامج الحملة الانتخابية:

أراد رئيس جبهة الجزائر الجديدة احمد بن عبد السلام،تنظيم نشاط بولاية تلمسان بمغنية ووهران ببطيوة على الساعة الـ11 و14 زوالا.

وحركة مجتمع السلم ينظم نشاط بأولاد جلال على الساعة 9، وبسكرة على الساعة 17 من تنشيط عبد الرزاق مقري.

وعن الأرندي، فينظم تجمع شعبي بولاية قسنطينة ينشطه الأمين العام لحزب الطيب زيتوني، بدار الثقافة مالك حداد بـ10:30 سا.

وينظم رئيس جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز، تجمع في قالمة والطارف على الساعة 10 سا و15 مساء.

وأما الأفلان، فتنظم بالبويرة تجمع جهوي على الساعة 10 من تنشيط الأمين عام أبو الفضل بعجي.

وبخصوص حزب الكرامة فسينظم على الساعة 9 بورقلة بدار الثقافة مفدي زكريا نشاط برئاسة محمد الداوي.

والأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري سينشط تجمعا بالأغواط ابتداء من 9:30 صباحا وبـ14 زوالا بالجلفة.

وحركة النهضة تنشط لقاء بالمسرح الجهوي عطا الله بن بوزيد على الساعة الـ14 زوالا بقيادة الامين العام يزيد بن عائشة.

أما الحرية والعدالة ينظم تجمع شعبي ببسكرة بقاعة الأطلس وأولاد جلال بدار الشباب،محمد بوضياف ينشطه رئيس الحزب بالنيابة بـ10 سا.

أما صوت الشعب فينشط بالشلف على الساعة 10 وبوهران على الساعة 16 تجمع بقيادة الرئيس لمين عصماني.

وحركة البناء الوطني،تنشط تجمع في كل من سطيف بـ10 سا والمسيلة على الساعة 17 برئاسة عبد القادر بن قرينة.

وجيل جديد ينشط من ولاية البويرة بعين بسام تجمع شعبي على الساعة 9 برئاسة جيلالي سفيان.

والوسيط السياسي ينظم بقاعة الضيافة بالمسيلة على الساعة 10 نشاط برئاسة أحمد لعروسي رويبات.

والفجر الجديد ينظم عمل جواري برئاسة الطاهر بن بعيبش بمقر مداومة الحزب ببلدية بئر توتة على الساعة الـ14 زوالا.

والحرية والعدالة ينظم تجمع شعبي ينشطه رئيس الحزب بالنيابة جمال بن زيادي، بقاعة الأطلس على الساعة 10.

وتجمع أمل الجزائر ينشط بالمدية على الساعة العاشرة صباحا تجمع برئاسة فاطمة الزهراء زرواطي.