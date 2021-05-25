تشريعيات 12 جوان.. هذه أجندة المترشحين لليوم السادس من الحملة الإنتخابية

سطرت الأحزاب السياسية والقوائم الحرة أجندتها الإنتخابية، وذلك لليوم السادس من الحملة الإنتخابية لتشريعيات جوان 2021.

وسينشط الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، تجمعا بدار الشباب بني خليل بالبليدة على الساعة 09 سا 30د.

كما ينشط رئيس حزب جبهة النضال الوطني، عبد الله حداد، تجمعا على الساعة 14 سا بالمكتبة البلدية للعيون ولاية تيسمسيلت.

وسيعقد رئيس حركة الاصلاح، فيلالي غويني، تجمعا على الـ 10 سا صباحا بالمكتبة البلدية “شهيد الرق الحاج” بالبيض، وتجمعا بالأغواط.

بالإضافة إلى رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، الذي سينشط تجمعا بدار الثقافة “مصطفى خالف” بسعيدة على الـ10 صباحا، وتجمعا آخر على الساعة الـ 16سا و30 د بقاعة المحاضرات “أحمد حري” بالبيض.

أما الأمين العام لحركة النهضة، يزيد بن عيشة، ينشط تجمعا بالبليدة على الساعة الـ 17سا.

بينما الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، ينشط تجمعا بقاعة الصومام بجيجل على الساعة الـ 16 سا.

مرشحو قائمة جبهة المستقبل ينشطون بدار الشباب “مراح لعجال” ببلدية الحامة ولاية خنشلة تجمعا على الساعة الـ 13سا و30د.

وسينشط الأمين للأرندي، الطيب زيتوني، تجمعا بدار الثقافة مبارك الميلي بميلة على الساعة الـ 09 سا و30 د، وثم في جيجل على 15 سا 30د.

رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، ينشط تجمعا بالمكتبة البلدية لمدينة شلغوم العيد على الساعة الـ 09 سا و30 د، وبدار الثقافة مالك حداد بمقر ولاية قسنطينة تجمعا على الساعة الـ14سا.

أما رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر، فاطمة الزهراء زرواطي، تنشط تجمعا شعبيا بقاعة “امحمد اسياخم” بالبويرة على الساعة الـ 14سا.

وكذا رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، ينشط بساحة الحرية بولاية باتنة نشاطا جواريا على الساعة الـ 10سا صباحا.

أما رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، ينشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة ببشار على الساعة 09 سا صباحا.

رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة، جمال بن زيادي، ينشط تجمعا شعبيا بدار الشباب لبلدية العمارة بعين الدفلى على 16سا و30 د.

بالإضافة إلى رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش الذي ينشط تجمعا شعبيا بالبويرة على الـ 10 صباحا.