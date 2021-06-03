تشريعيات 12 جوان.. هذه أجندة المترشحين لليوم الـ 15 من الحملة الإنتخابية

سطرت الأحزاب السياسية والقوائم الحرة برنامجها الإنتخابي لليوم الخامس عشر على التوالي من الحملة الإنتخابية تحسبا لتشريعيات 12 جوان المقبل.

وبولاية ورقلة سينشط حزب طلائع الحريات تجمعا شعبيا بالمركز الإسلامي على الساعة 9.30 سا، وبولاية إليزي تجمع شعبي ينشطه عباس بوعمامة، عضو المكتب الوطني بتفويض من الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي طيب زيتوني، بإن إمناس على 17.00. أما بولاية الجلفة ستعقد رئيسة تجمع أمل الجزائر “تاج” فاطمة الزهراء زرواطي، تجمعا بالمسرح الجهوي بوسط المدينة على 16:30،. وتجمع شعبي للأمين العام لحزب التجديد الجزائري كمال بن سالم، بدار الثقافة سينما الكواكب سابقا على 10:00سا.

في حين سيعقد رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، تجمعا بمتحف المجاهد على الساعة 9:30. وتجمع شعبي ينشطه الأمين العام لحركة النهضة يزيد بن عائشة، بقاعة الأطلس على الساعة 17:00 وذلك بولاية بسكرة. كما سيكون هناك تجمع شعبي لرئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، بالمكتبة المركزية بالمسيلة على الساعة 14:00. ولقاء جواري للأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، بمداومة الحزب ببلدية عين فكرون ولاية أم البواقي على 9:30.

أما بولاية باتنة فهناك تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي، بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة على 10:00. وتجمع شعبي لرئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة على 17:00. وبولاية ميلة سينشط كل من الأمين العام للأفلان أبو الفضل بعجي، تجمع بدار الثقافة مبارك الميلي على 14:00. وتجمع شعبي ينشطه بودن منذر عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي بالقاعة المتعددة الرياضات بلدية ترعى باينان على 10.00.

وبولاية تبسة، تجمع شعبي للأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، بقاعة الحفلات الشارقة ببلدية بئر العاتر على 15:00. وباولاد جلال تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة النضال الوطني عبد الله حداد، بدار الشباب محمد بوضياف على 16:00. وكذا تجمع شعبي لرئيس حزب جبهة العدالة و التنمية عبد الله جاب الله، بالقاعة متعددة الرياضات “سويداني بوجمعة” على 9:30 بقالمة. وتجمع شعبي لرئيس حزب جبهة العدالة و التنمية عبد الله جاب الله، بقاعة الأفراح ببلدية البسباس على 17:00 بالطارف.

أما بولاية سطيف سينظم رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، تجمعا بدار الثقافة “هواري بومدين” على 9:00سا. وتجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، بدار الثقافة “هواري بومدين” 17:00. وبولاية تلمسان تجمع شعبي لرئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بدار الثقافة “عبد القادر علولة” على الساعة 9.00. وفي عين تموشنت، تجمع شعبي لرئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بالمكتبة العمومية الرئيسية للمطالعة “مالك بن نبي” على 13.30. وتجمع شعبي لرئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بقاعة السينما “المغرب” بوهران على الساعة 17.00.

وسينشط رئيس جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز بقاعة السينما “العمارنة” بسيدي بلعباس على 10.00. وتجمع شعبي بقاعة السينما “السعادة” بوهران على 16.00. وفي البيض سيعقد رئيس حزب الوسيط السياسي أحمد لعروسي رويبات تجمعا بقاعة المحاضرات ببلدية الأبيض سيدي الشيخ على 16.00.