تشريعيات 12 جوان: هذه أجندة المترشحين لليوم الـ 16 من الحملة الإنتخابية

سطرت الأحزاب السياسية والقوائم الحرة برنامجها الإنتخابي لليوم السادس عشر على التوالي من الحملة الإنتخابية تحسبا لتشريعيات 12 جوان المقبل.

وسينشط رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي تجمعا شعبيا بولاية البيض على 10:00 . والأمين العام للأفلان، أبو الفضل بعجي، ينشط تجمعا شعبيا في غليزان على 18:00. في حين الأمين العام لحزب النضال الوطني، عبد الله حداد، ينشط تجمعين شعبين في ولاية غليزان على 10:30، وفي مستغانم على 14:00.كما سينشط رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، تجمعين شعبيين في ولاية معسكر على 10:00 وفي ولاية غليزان 15:00. أما مفوضان عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ينشطان تجمعين شعبيين بولاية عين الدفلى على 10:00 وولاية تيندوف على 17:00.

في حين سينشط الأمين العام لحزب طلائع الحريات، رضا بن ونان، تجمعا شعبيا في غليزان على 18:00. ورئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، ينشط تجمعين شعبيين في تلمسان على 09:00 وفي مستغانم على 16:00. كما سينشط رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، تجمعين شعبيين في تيسمسيلت على 11:00 وفي تيارت على 15:00. أما رئيس حركة الاصلاح الوطني، فيلالي غويني، سينشط تجمعين شعبيين في بسكرة على 11:00 والوادي على 17:00. أما رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر (تاج)، فاطمة الزهراء زرواطي، تنظم نشاطا في بسكرة على 8:00 وتجمعا شعبيا على 9:30.

أما رئيس حزب جبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي، ينشط تجمعا شعبيا في بسكرة على 10:00.والأمين العام لحركة النهضة يزيد بن عائشة ينشط تجمعين شعبيين بأولاد جلال على 09:30 وببسكرة على 17:00 وينظم نشاطا جواريا بباتنة على 18:00. وكذا رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، ينشط تجمعين شعبيين في ولاية الأغواط (09:30) وولاية المدية (16:30). ورئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، ينشط تجمعين شعبيين بولاية عنابة (10:00) وبولاية سكيكدة (17:00). وكذا الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، ينشط تجمعين شعبيين بولاية سوق أهراس(9:30) وبولاية قالمة (14:30). أما رئيس حزب جبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي، ينشط تجمعين شعبيين بولاية بسكرة (10:00) وولاية المسيلة (14:00).