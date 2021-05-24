تشريعيات 12 جوان.. هذه أجندة المترشحين لليوم الخامس من الحملة الإنتخابية

سطرت الأحزاب السياسية والقوائم برنامجا لليوم الخامس على التوالي من أجل عرض برنامجها تحسبا لتشريعيات 12 جوان المقبل.

وتضمن برنامج اليوم الخامس تجمع شعبي للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، بدار الشباب “محمدي يوسف” صباحا في قالمة.

كما سينظم الطيب زيتوني الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بدار الشباب “أحمد بتشين” تجمعا شعبيا بالطرف على 15:30.

أما بولاية المسيلة، فسينظم عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل تجمعا شعبيا بدار الثقافة “قنفود الحملاوي” على “10:00”.

وفي ولاية أولاد جلال سينشط رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد بدار الشباب تجمع شعبي على (16:00).

وسيقوم رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، بتجمع شعبي بدار الثقافة في معسكر على الساعة 11:00.

وفي ولاية سطيف، تجمع شعبي ينشطه رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، بدار الثقافة “هواري بومدين” “14:00”.

أما بأم البواقي: تجمع شعبي لحزب جبهة العدالة و التنمية ينشطه لخضر بن خلاف، بدار الشباب “بخوش إيدوغي” ببلدية سيقوس (13:30).

كما سينشط رئيس حزب الاصلاح الوطني، فيلالي غويني تجمع شعبي بالمكتبة البلدية لبشار الجديد، بولاية بشارعلى (10سا00).

وفي النعامة، تجمع شعبي لرئيس حزب الاصلاح الوطني بالمشرية الساعة 16:00 بالمركز الثقافي فرانز فانون”.

كما سينشط الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي تجمع شعبي، بقاعة سينما سييرا مايسترا ببلدية سيدي أمحمد بالعاصمة “13 سا30 د”

بالإضافة إلى تجمع شعبي للأمين العام لحركة النهضة، يزيد بن عائشة بالعاصمة (مساءا).

أما بولاية عين الدفلى، تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة النضال الوطني على الساعة “14:00” .

وكذا تجمع شعبي ينشطه نائب رئيس حركة البناء الوطني، قريمس عبد السلام، بالعطاف ولاية عين الدفلى على الساعة (16 سا 30 د).

في حين سينشط الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، بعجي أبو الفضل، بالقاعة المتعددة الرياضات “زبيشي مسعود” ببني سليمان ولاية المدية تجمع شعبي “10.30”.

وفي ولاية سيدي بلعباس، تجمع شعبي لرئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة، جمال بن زيادي، الساعة 17سا دار الشباب لبلدية الضاية”.

أما بولاية تيسمسيلت، تجمع شعبي للأمين العام لجبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، “الساعة 11بدار الثقافة”.

وسينشط رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ، موسى تواتي، تجمع شعبي بولاية خنشلة على الساعة 9.00 صباحا.

أما بقالمة، تجمع شعبي لرئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ، موسى تواتي، بدار الشباب محمدي يوسف ، (على الساعة 14:00 ).

وبولاية تيارت، تجمع شعبي لفاطمة الزهراء زرواطي رئيسة تجمع أمل الجزائر.

وسيعقد جبهة الحكم الراشد بمقر مداومة الحزب بتيسمسيلت لقاء على الساعة 10:00 صباحا.

أما بالمدية: لقاء لجبهة الحكم الراشد بأولاد زايد بالقاعة المتعددة الرياضات ، على الساعة 16.30.

وبولاية بشار، تجمع شعبي لرئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري على الساعة 9.00 صباحا .

كما سيعقد مقري تجمعا شعبيا ببني عباس على الساعة 13.00 زوالا.