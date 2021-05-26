تشريعيات 12 جوان.. هذه أجندة اليوم السابع من الحملة الإنتخابية

سطرت الأحزاب السياسية والقوائم الحرة برنامجها الإنتخابي لليوم السابع من أجل تنسشيط الحملة الإنتخابية تحسبا لتشريعيات 12 جوان.

وستنشط رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي نشاطا في سيدي بلعباس.

كما سينشط الرئيس بالنيابة لحزب الحرية والعدالة نشاطا بدار الثقافة ببشار.

في حين سينشط أمين عام حركة النهضة يزيد بن عايشة، تجمعين شعبيين بكل من ببرج بوعريريج والمسيلة.

وينشط رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني تجمعا شعبيا بولاية تيسمسيلت.

أما رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة فينشط تجمعا بالعاصمة.

فيما اختار رئيس حركة حمس تنشيط تجمع شعبي بكل من ميلة وبرج بوعريريج.

فيما سينشط رئيس حزب جبهة النضال الوطني لقاء جواريا بولاية تندوف.

أما رئيس التجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني فاختار ولايتي سطيف والمسيلة.

فيما ستحتضن ولاية بلعباس لقاء للأمين العام لجبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي.

أما جيلالي سفيان رئيس جيل جديد فينشط تجمعين بقالمة وعنابة.

فيما ينشط موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، تجمعين شعبيين بكل من ولايتي أم البواقي والمسيلة.

أما عيسى بلهادي رئيس جبهة الحكم الراشد فاختار ولاية تيارت.

أما حزب الوسيط السياسي فاختار أن يكون حاضرا في كل من عين الدفلى بالمفوض عبدالحليم اكمون، وفي تيارت بالرئيس لعروسي رويبات.

اما الطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد فاختار ولايتي الطارف وعنابة في اليوم السابع من الحملة الانتخابية.