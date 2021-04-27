تشريعيات.. 19 حزبا توفر فيه شرط 25 ألف توقيع

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إن آخر أجل لإيداع استمارة اكتتاب التوقيعات في اطار تشريعيات 12 جوان، سيكون السادسة مساء، وملفات الترشح منتصف الليل.

وأوضح، محمد شرفي، أن استمارات الخاصة بملفات الترشح بلغت 4882 ملف وزعوا حسب الأحزاب السياسية والقوائم الحرة.

وأشار المتحدث، أن 1813 ملف سحب من قبل 53 حزب سياسي و3073 سحب من طرف القوائم الحرة.

وأفاد محمد شرفي، أن سحب استمارات اكتتاب التوقيعات بلغ مليون 249 ألف داخل الوطن، و86 ملف في الخارج.

وهذا من قبل –يضيف رئيس السلطة-، 34 حزب سياسي و52 قائمة حرة.

وعن إيداع، استمارات الاكتتاب، قال شرفي، أن 39 حزبا، و765 قائمة حرة في 58 تنسيقية أودعوا الاستمارات.

ومن هذه الاستمارات، يتواجد 18 حزبا توفر فيهم شرطي 25 ألف توقيع و23 ولاية.

وفي الخارج، هناك قائمتين مستقلتين، و4 أحزاب أودعوا استمارات التوقيعات.

وأضاف محمد شرفي، أن 19 حزبا تمكن بصفة رسمية من استيفاء الشروط القانونية.

توزيع القوائم حسب بعض الولايات

ولاية أدرار 13 قوائم حزبية 12 قوائم حرة وعدد المترشحين بلغ 150 مترشح

ولاية الشلف 20 قائمة حزبية و17 مستقلة، و518 مترشح.

بالإضافة إلى ولاية الأغواط، 18 قائمة حزبية و14 قائمة مستقلة، 256 مترشح.

وولاية أم البواقي، 18 قائة حزبية و18 قائمة حرة و363 مترشح.

ولاية باتنة 22 قائمة حزبية و26 قائمة حرة و672 مترشح.

بولاية بجاية 11 قائمة حزبية و2 قائمة مستقلة، و156 مترشح.

ولاية بسكرة، 12 قائمة حزبية و9 قوائم حرة، و186 مترشح

وبولاية بشار، 18 قائمة حزبية و20 قائمة حرة، 222 مترشح.

ولاية البليدة، 13 قائمة حزبية 7 قوائم مستقلة ، 280 مترشح .

وفي ولاية البويرة، 12 قائمة حزبية، و15 مستقلة و270 مترشح.

في ولاية تمنراست، 9 قوائم حزبية، و10 قائم حرة، 114 مترشح .

ولاية تلمسان، 19 حزبا و21 قامئة حرة ، و480 مترشح.

وفي تيارت، 22 قائمة حزبية، و13 قائمة حرة، 420 مترشح.

ولاية تيزي وزو 12 قائمة حزبية و2 قائمة حرة، 196 مترشح .

أما بولاية العاصمة 15 قائمة حزبية و10 قوائم حرة، و900 مترشح .

وفي ولاية الجلفة، 14 قائمة حزبية و21 قائمة حرة، 560 مترشح.

ولاية جيجل، 17 قائمة حزبية،و33 قائمة مستقلة، و400 مترشح.

ولاية سطيف 21 قائمة حزبية و20 قائمة مستقلة، و738 مترشح.