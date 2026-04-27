تشريعيات 2 جويلية.. أزيد من 1200 ملف ترشح مسحوب داخل الوطن وحصيلة أولية تكشف الأرقام

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها اليوم 27 أفريل 2026، عن الحصيلة الأولية المتعلقة بسحب ملفات التصريح الجماعي بالترشح، تحسبًا لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر يوم 2 جويلية 2026، وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26-145 المؤرخ في 4 أفريل 2026، والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.

وأوضح البيان، الصادر في إطار تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أن عدد ملفات التصريح بالترشح المسحوبة على مستوى الدوائر الانتخابية داخل الوطن بلغ 1223 ملفًا عبر 69 ولاية، منها 1041 ملفًا لقوائم تحت رعاية 35 حزبًا سياسيًا، وملف واحد لقائمة تحت رعاية أكثر من حزب سياسي في إطار تحالف، إضافة إلى 181 ملفًا لقوائم حرة.

وفيما يخص استمارات التوقيع الفردي، تم سحب مليون و329 ألفًا و915 استمارة، ما يعكس حركية ملحوظة في التحضير لهذا الاستحقاق الانتخابي.

أما بالنسبة للدوائر الانتخابية خارج الوطن، فقد تم تسجيل سحب 14 ملف تصريح بالترشح تحت رعاية 11 حزبًا سياسيًا.

وفي جانب آخر، أفادت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بأن عدد ملفات التصريح الجماعي بالترشح المودعة إلى غاية نفس التاريخ بلغ صفر (0) ملف.