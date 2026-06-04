تشريعيات 2 جويلية.. إيفاد لجان تفتيشية مركزية إلى عدد من الولايات

أرسلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل لجان تفتيشية مركزية إلى عدد من الولايات، حيث شملت هذه المرحلة ولايات الأغواط، سطيف ،ميلة، البليدة. وذلك تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الرامية إلى ضمان الجاهزية اللوجيستية الكاملة للانتخابات التشريعية المقبلة.

وقد تم عقد اجتماعات تنسيقية مع السلطات المحلية وإطارات الإدارة المحلية، بحضور ممثلي المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. للوقوف على مستوى التقدم المحرز في التحضيرات وتقييم الجاهزية اللوجيستية الكفيلة بضمان السير الحسن لهذا الموعد الوطني.

كما شملت الخرجات الميدانية معاينة الهياكل والمنشآت المسخرة للعملية الإنتخابية. لاسيما أماكن تخزين الوثائق والعتاد الانتخابي ومقرات المنسقين الولائيين والبلديين للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وذلك للتأكد من جاهزيتها وتوفير الظروف المادية واللوجيستية الكفيلة بضمان حسن سير التحضيرات الخاصة بهذا الموعد الوطني.