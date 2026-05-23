تشريعيات 2 جويلية.. إيفاد لجان تفتيشية مركزية إلى عدد من الولايات

أفادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، أنه تنفيذا لتعليمات الوزير السعيد سعيود، الرامية إلى ضمان الجاهزية اللوجيستية الكاملة للانتخابات التشريعية المقبلة، تم إيفاد لجان تفتيشية مركزية إلى عدد من الولايات، في إطار مرافقة الجماعات المحلية ومتابعة مدى تقدم التحضيرات اللوجيستية الخاصة بالانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها بتاريخ 02 جويلية 2026.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الزيارات شملت عقد اجتماعات تنسيقية مع السلطات المحلية وإطارات الإدارة المحلية. بحضور ممثلي المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. حيث تم الوقوف على مستوى الجاهزية المتعلقة بتهيئة المقرات. تجهيز مراكز ومكاتب الاقتراع، وضبط مختلف الوسائل اللوجيستية المسخرة لضمان السير الحسن لهذا الموعد الوطني. المقرر تنظيمه يوم 02 جويلية 2026.

كما تضمنت الخرجات الميدانية معاينة مقرات المندوبيات الولائية والبلدية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إلى جانب تفقد الهياكل والتجهيزات المخصصة للعملية الانتخابية.

