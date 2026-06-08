تشريعيات 2 جويلية.. “الأفلان” يؤكد جاهزيته ويعرض خطوط برنامجه الانتخابي

نشّط الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الأستاذ عبد الكريم بن مبارك، اليوم الاثنين، ندوة صحفية خصصها لاستعراض نتائج عملية دراسة ملفات الترشح وتمحيصها. إلى جانب عرض الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب تحسباً للانتخابات التشريعية المقبلة.

وأعلن الأمين العام جاهزية حزب جبهة التحرير الوطني التامة واستعداده الكامل لخوض هذا الاستحقاق الوطني الهام. بهدف المساهمة في إنجاحه وتعزيز مكانته الريادية في الساحة السياسية الوطنية.

وأوضح أن الانتخابات التشريعية المقبلة تمثل محطة مفصلية في مسار بناء الدولة الجزائرية، لما تكتسيه من أهمية بالغة في ترسيخ الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية، وتعزيز الاستقرار المؤسساتي لمنظومة الحكم.

مضيفًا أن هذا الاستحقاق يأتي في ظرف متميز حققت فيه الجزائر، بفضل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكاسب معتبرة في مجال ترقية المؤسسات الدستورية. وتجسيد الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فضلاً عن دعم مسارات التنمية البشرية بمختلف أبعادها.

وشدّد الأمين العام على أن حزب جبهة التحرير الوطني، الوفي لمرجعيته التاريخية المستمدة من بيان أول نوفمبر 1954، يلتزم بتجنيد كافة هياكله ومناضليه ومناضلاته عبر مختلف ولايات الوطن لإنجاح هذا الموعد الانتخابي. داعياً المواطنين والمواطنات إلى المشاركة الواسعة والمسؤولة في هذا الاستحقاق الوطني.

كما أبرز أن تعزيز الجبهة الداخلية وتقوية دعائم الدولة الوطنية يظلان من أبرز الرهانات المطروحة. مؤكداً أن المشاركة القوية في الانتخابات تمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات وكسب مختلف الرهانات الوطنية بروح المسؤولية والالتزام الوطني.