تشريعيات 2 جويلية.. “الأفلان” يبدأ ترتيباته التنظيمية استعدادًا للاستحقاق الانتخابي

ترأس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، اليوم الأحد 12 أفريل 2026، اجتماعًا للمكتب السياسي.

وحسب بيان لـ “الأفلان”، فقد خصِّص الاجتماع لدراسة مجموعة من القضايا التنظيمية، إضافة إلى مناقشة المستجدات الوطنية، والتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة.

وشهد الاجتماع حضور أعضاء المكتب السياسي، إذ تم التطرق إلى مختلف الملفات المتعلقة بسير هياكل الحزب ونشاطاته. في إطار مواصلة تعزيز العمل التنظيمي وتحسين الأداء الحزبي.

وقد ضم الاجتماع أعضاء المكتب السياسي، ويتعلق الأمر بكل من:

-أمد مصطفى، مكلف بالتنسيق ومتابعة نشاط الهياكل الحزبية الحدودية في أقصى الجنوب (برج باجي مختار، تمنراست، عين صالح، عين قزام، بشار، بني عباس، إليزي، دبداب، جانت، تندوف).

-شيهوب مسعود، مكلف بالتكوين السياسي.

-قادة عصام، مكلف بالتنظيم.

-قماز فيصل، مكلف بالإعلام ووسائل الاتصال الحديثة.

-قاضي دليلة فريدة، مكلفة بالمرأة.

-عبد الرحمن سوالمي، مكلف بالمنتخبين وممتلكات الحزب.

-محمد سعودي، مكلف بالشباب والطلبة والرقمنة.

-حسين عماري، مكلف بالعلاقات مع الأحزاب والمجتمع المدني.

-زوليخة مكي، مكلفة بالعلاقات مع البرلمان بغرفتيه.

-حميد بوشارف، مكلف بالإدارة والمالية.

-حميد مالكي، مكلف بالشؤون التربوية والثقافية.

-بن جيمة أسماء خديجة، مكلفة بالشؤون القانونية.