تشريعيات 2 جويلية.. الإعلان عن الحصيلة النهائية لملفات الترشح

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها اليوم السبت، عن الحصيلة النهائية لعدد القوائم المعنية بتشريعيات 2 جويلية 2026 بعد نهاية الآجال القانونية.

وكشفت السلطة في بيانها رقم 25 عن توزيع ملفات التصريح الجماعي بالترشح المودعة ، تحسبًا للانتخابات التشريعية المقبلة.

وأوضحت السلطة، ، أن العملية تمت وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 26-145 المؤرخ في 4 أفريل 2026، والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، وكذا تطبيقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وأكد السلطة أنه بخصوص الدوائر الانتخابية داخل الوطن، بلغ مجموع الملفات المودعة 788 ملفا، منها 649 ملفا تحت رعاية 32 حزبا سياسيا، وملف واحد في إطار تحالف بين أكثر من حزب. إضافة إلى 138 ملفا بعنوان القوائم الحرة.

في حين بلغ إجمالي عدد المترشحين داخل الوطن 10.168 مترشحا.

وبخصوص الدوائر الانتخابية خارج الوطن، فقد تم إيداع 66 ملفا، منها 59 ملفا تحت رعاية 18 حزبا سياسيا، وملف واحد ضمن تحالف حزبي، إلى جانب 6 ملفات لقوائم حرة.

هذا وقد وصل إجمالي عدد المترشحين بالخارج إلى 528 مترشحا.