تشريعيات 2 جويلية.. الحصيلة الأولية لإيداع ملفات التصريح بالترشح

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها اليوم الخميس، عن الحصيلة الأولية المسجلة لعدد القوائم التي أودعت ملفات التصريح الجماعي بالترشح، تحسبًا للانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية المقبل.

وجاء في بيان للهيئة ذاتها يحمل الرقم (19) أنه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26 - 145 المؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 2 يوليو سنة 2026، وعملاً بأحكام الأمر رقم 21 – 01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، تعلن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن الحصيلة الأولية المسجلة إلى غاية يوم 14 ماي 2026، لعدد القوائم التي أودعت ملفات التصريح الجماعي بالترشح بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني 2 جويلية 2026، وجاءت على النحو التالي:

I. بخصوص سحب ملف التصريح الجماعي للترشح:

بالنسبة للدوائر الانتخابية داخل الوطن:

مجموع ملفات التصريح الجماعي بالترشح المسحوبة: 1474 ملفاً عبر 69 ولاية.

منها 1205 ملفاً لقوائم تحت رعاية 36 حزباً سياسياً.

وملف واحد (1) لقائمة تحت رعاية أكثر من حزب سياسي (تحالف).

268 ملفاً لقوائم بعنوان قائمة حرة.

مجموع استمارات التوقيع الفردي المسحوبة: مليون وثمانمئة وأربعة وسبعون ألف وثمانية وثمانون (1874088) استمارة.

بالنسبة للدائرة الانتخابية خارج الوطن:

مجموع ملفات التصريح الجماعي بالترشح المسحوبة: 59 ملفاً.

منها 52 ملفاً تحت رعاية 17 حزباً سياسياً.

و 7 ملفات بعنوان قائمة حرة.

II. بخصوص إيداع ملف التصريح الجماعي للترشح:

مجموع الملفات المودعة: 166 ملفاً.

منها 139 ملفاً تحت رعاية 11 حزباً سياسياً.

و 27 ملفاً بعنوان قوائم حرة.

وذكّرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في ختام بيانها، بأن آخر أجل لإيداع ملفات التصريح الجماعي بالترشح هو يوم الاثنين 18 ماي 2026 على الساعة منتصف الليل (00:00) بالتوقيت المحلي.