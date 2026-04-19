تشريعيات 2 جويلية.. الرئيس تبون يشدد على تمكين الشباب ودعم مشاركتهم

ثمّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في عرض حول تعبئة الشباب للانتخابات التشريعية المقبلة، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، الحضور الإيجابي المتزايد للشباب في مختلف القطاعات، مؤكدا أهمية مواصلة دعمهم وتمكينهم في مسار البناء الوطني.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، المتضمن نتائج الاجتماع، دعا الرئيس تبون إلى مواصلة هذه المسيرة في دعم البناء الوطني، والتي يرافقها وعي متزايد للشباب في هذه المهمة النبيلة.

وشدّد الرئيس على ضرورة تشجيع الشباب، بمن فيهم العنصر النسوي، بفتح المجال أمامهم للوصول إلى أعلى المهام، في مختلف القطاعات، وهو شرف كبير تحظى وتعتز به الجزائر المنتصرة.