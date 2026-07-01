تشريعيات 2 جويلية.. السلطة المستقلة للانتخابات تدعو إلى الحياد والإخلاص

دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كافة مؤطري مكاتب ومراكز التصويت إلى السهر على احترام المبادئ الأساسية لنظام الانتخاب. والقيام بمهامهم بكل إخلاص وحياد. وكذا الامتناع عن كل فعل أو تصرف أوي سلوك آخر من طبيعته أن يمس بصحة ونزاهة وشفافية ومصداقية عملية الاقتراع خلال هذه التشريعيات.

وفي ذات السياق، شدّدت السلطة المستقلة على كافة المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني تحسبا لتشريعيات 2 جويلية وممثليهم، بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية. والتنظيمية الخاصة بيوم الاقتراع والعمل على ضمان حسن سير العملية الانتخابية.

ويأتي بيان السلطة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26 - 145 المؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026. المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 2 يوليو سنة 2026. وعملا بأحكام الأمر رقم 21 – 01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021. المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.

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