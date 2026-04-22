تشريعيات 2 جويلية.. الشروع في إعداد وكالة التصويت

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، للمواطنات والمواطنين الجزائريين المسجلين في القوائم الانتخابية المنتمين للفئات المذكورة أدناه، أنه بإمكانهم الشروع في إعداد وكالة التصويت بطلب منهم، بداية من يوم 20 أفريل 2026 إلى غاية يوم 28 جوان 2026.

وجاء في بيان السلطة “بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26 - 145 المؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أفريل. سنة 2026 المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 2 يوليو. سنة 2026، وعملا بأحكام الأمر رقم 21 – 01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 .الموافق 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المعدل والمتمم تعلم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المواطنات والمواطنين الجزائريين المسجلين. في القوائم الانتخابية المنتمين للفئات المذكورة أدناه، أنه بإمكانهم الشروع في إعداد وكالة التصويت. بطلب منهم، بداية من يوم 20 أفريل 2026 إلى غاية يوم 28 جوان 2026”.

وأوضحت السلطة المستقلة للانتخابات أن إعداد وكالة التصويت يكون بطلب من الفئات المعنية. وفق الأشكال الآتية:

المرضى الموجودون بالمستشفيات: تعد الوكالة أمام مدير المستشفى.

المرض الذين يعالجون في منازلهم و أو ذوو العطب الكبير أو العجزة: تعد الوكالة أمام أمين اللجنة البلدية. المراجعة القوائم الانتخابية بالذهاب إلى منازلهم

العمال والمستخدمون الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم أو الذين هم في تنقل والذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع. والطلبة الجامعيون والطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية إقامتهم تعد الوكالة. أمام رئيس اللجنة البلدية المراجعة القوائم الانتخابية في أي بلدية من بلديات الولاية محل إقامتهم

المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج، أو المواطنون المقيمون في الخارج الذين يتعذر عليهم أداء واجبهم يوم الاقتراع. أو بسبب تواجدهم داخل التراب الوطني تعد الوكالة أمام المصالح القنصلية

أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفو الجمارك الجزائرية. ومصالح السجون الذين يلازمون أماكن عملهم. يوم الاقتراع: تعد الوكالة أمام قائد الوحدة أو مدير المؤسسة.

ويسحب نموذج وكالة التصويت من مقر المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو من مقرات الممثليات. الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج.

