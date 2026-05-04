تشريعيات 2 جويلية.. الوقوف على جاهزية مقرات منسقي سلطة الانتخابات بالولايات المستحدثة

قام أعضاء من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بزيارات عمل إلى عدد من الولايات المستحدثة، للوقوف على مدى جاهزية مقرات المنسقين الولائيين بها، ومرافقتها ميدانيا في التحضيرات الخاصة بالتشريعيات المقررة يوم 2 جويلية المقبل..

وأوضح بيان للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، أن هذه الزيارات شملت ولايات القنطرة، العريشة، الأبيض سيدي الشيخ وقصر الشلالة.

وتأتي هذه الزيارات لمعاينة ظروف العمل بالولايات المستحدثة، على غرار تلك المتعلقة بـ”توفر المورد البشري التقني والإداري اللازم، قاعة عمليات لإدراج البيانات متصلة بالشبكة العالية التدفق المؤمنة، وقاعة لحفظ وأرشفة الملفات”.