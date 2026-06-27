تشريعيات 2 جويلية.. انطلاق أولى المكاتب المتنقلة للبدو الرحل بتندوف

انطلق صبيحة اليوم السبت، بولاية تندوف، أولى المكاتب المتنقلة الخاصة بالبدو الرحل الموزعين على كل من منطقة لكحال وشناشن على بعد 700 كم عن مقر الولاية.

هذا وأشرف على انطلاق المكتب المنسق الولائي للسلطة المستقلة للانتخابات رفقة السلطات المحلية لولاية تندوف. على أن تنطلق عملية التصويت قبل 72 ساعة من يوم الاقتراع.

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