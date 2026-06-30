تشريعيات 2 جويلية : انطلاق عملية التصويت قبل 48 ساعة بعدد من ولايات الجنوب

انطلقت اليوم الثلاثاء عملية التصويت الخاصة بالانتخابات التشريعية بالمكاتب المتنقلة. قبل 48 ساعة عن موعد الاقتراع، بعدد من ولايات الجنوب في ظروف تنظيمية جيدة. حسب ما أوضحه ممثلو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

فبولاية الوادي، انطلقت عملية التصويت على مستوى 6 مكاتب متنقلة متواجدة بالشريط الحدودي موزعة بالتساوي بين 3 بلديات. (الطالب العربي ودوار الماء وبن قشة) بتعداد هيئة ناخبة بهذه المكاتب بلغ 2612 ناخبا.

وانطلقت أيضا عملية التصويت عبر 3 مكاتب متنقلة بولاية إيليزي لفائدة الناخبين بالمناطق النائية، مكتبان (2) على مستوى المقاطعة الإدارية الدبداب ومكتب واحد متنقل ببلدية برج عمر إدريس.

للإشارة، فإن مكاتب أخرى سينطلق فيها التصويت غدا الأربعاء، أي 24 ساعة قبل موعد الاقتراع، وذلك على مستوى ولايات أخرى، على غرار أدرار والمغير.

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