تشريعيات 2 جويلية.. انطلاق عملية التصويت للجالية المقيمة ببلغاريا

باشرت سفارة الجزائر بصوفيا، صبيحة اليوم، باستقبال أفراد الجالية الوطنية المقيمة ببلغاريا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني. في أجواء تنظيمية محكمة تعكس أهمية هذا الاستحقاق الوطني.

وجددت السفارة دعوتها لكافة المواطنات والمواطنين الجزائريين المقيمين ببلغاريا إلى المشاركة بقوة في هذه الانتخابات. وممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية ومسؤولية، والمساهمة في اختيار ممثليهم بالمجلس الشعبي الوطني للعهدة القادمة.. “مشاركتكم تجسيد للمواطنة وإسهام في بناء مستقبل الوطن.

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