تشريعيات 2 جويلية.. بودن يعلن إيداع قوائم “الأرندي” عبر 69 ولاية

نشّط الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، تجمعًا شعبيًا ببلدية بئر مراد رايس بالعاصمة، في إطار الانتخابات التشريعية المقررة يوم 3 جويلية.

وخلال اللقاء، أوضح بودن أن هذا التجمع يأتي على بعد ساعات قليلة من انتهاء مرحلة تقديم القوائم الانتخابية. في إشارة إلى اقتراب غلق الآجال القانونية الخاصة بإيداع الملفات.

كما أعلن الأمين العام أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي تمكن من الدخول في 69 دائرة انتخابية، وهو ما يعكس جاهزية “الأرندي” لخوض هذا الاستحقاق، على حد قوله.

وأكد بودن أنه، لحد الساعة، تم إيداع جميع القوائم الانتخابية عبر كامل الولايات الـ69، مشددًا على أن العملية تمت في الآجال المحددة.