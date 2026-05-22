تشريعيات 2 جويلية.. تحديد إجراءات الطعن في قرارات رفض المترشحين 

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها اليوم الجمعة، كيفيات تبليغ قرارات الفصل في صحة الترشح ، تحسبًا للانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية المقبل.

وأكدت السلطة أن القوائم التي يتم فيها رفض مترشح واحد أو أكثر، تُبلَّغ فيها قرارات الفصل في صحة الترشح، لاسيما قرارات الرفض، حصريا إلى المترشح مفوض القائمة عبر الوسائل القانونية المعمول بها.

وشددت السلطة على أن مفوض القائمة مُلزم بتبليغ هذه القرارات فورا إلى المترشحين المعنيين، حتى يتمكنوا من ممارسة حق الطعن أمام المحاكم الإدارية المختصة إقليميا، ضمن الآجال القانونية المحددة بثلاثة أيام، ابتداءً من تاريخ تبليغ مفوض القائمة.

ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 26-145 المؤرخ في 4 أفريل 2026، والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 2 جويلية 2026، وكذا عملا بأحكام المادة 207 من الأمر رقم 21-01 المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.